Бюджет Ставрополья пополнился на 1 млрд рублей от аренды земли фермерами

В прошлом году от аренды земель фермерами в бюджеты округов Ставропольского края поступило более 990 млн руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Земельный фонд региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прошлом году 323 индивидуальных предпринимателя и главы крестьянских (фермерских) хозяйств получили земельные участки. В рамках 149 аукционов были предоставлены 85 участков, но 64 аукциона не состоялись. Также без проведения торгов было заключено 461 договор аренды.

«Например, для использования участка в виде пашни устанавливается ставка 2,4% от кадастровой стоимости, для земельных участков с видом угодий пастбища — 0,6%. В отдельных районах установлена ставка 2,5% и 0,61% соответственно»,— пояснили в Земельном фонде края.

Стоимость арендной платы зависит от кадастровой стоимости и процентных ставок, установленных правительством региона. Для пашни ставка составляет 2,4%, для пастбищ — 0,6%. В некоторых районах ставки могут достигать 2,5% для пашни и 0,61% для пастбищ.

На 1 января 2025 года в Ставропольском крае зарегистрировано более 6,7 тыс. единиц крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Фермеры региона занимаются выращиванием различных культур, включая зерновые, масличные, овощи, бахчевые, корнеплодные культуры, виноград и плодовые деревья. Некоторые предприниматели также разводят скот, птицу, рыбу и производят пищевые продукты.

Николай Аксенов