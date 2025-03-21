«Ярославский бройлер» регистрирует товарный знак в египетской тематике

Рыбинское АО «Ярославский бройлер» подало заявку на регистрацию товарного знака, на котором изображена голова курицы с немесом — головным убором фараонов Древнего Египта. Информация об этом размещена в сервисе Znakoved.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: znakoved.ru Фото: znakoved.ru

Напомним, в августе 2024 года «Ярославский бройлер» отпраздновал День предприятия и день рождения председателя Совета директоров Эльмана Азизова. Праздник был организован в стилистике древнего Египта. Фотографии оттуда с изображением топ-менеджера в костюме фараона на повозке, которую везли сотрудники, вызвали обсуждения в социальных сетях.

Осенью 2024 года «Ярославский бройлер» запустил в продажу товары новой линейки — яйцо «Фараон», котлеты «Фараон» и «Жемчужина Фараона». Заявка на регистрацию товарного знака поступила в феврале 2025 года. В ней указано, что товарный знак будет использоваться для продовольственных товаров животного происхождения и для презентации, демонстрации и продвижения товаров, а также рекламы.

Алла Чижова