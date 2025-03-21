Песков: у Ирана нет планов получать ядерное оружие

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у властей Ирана нет планов получать ядерное оружие. По словам представителя Кремля, Иран развивает свой сектор мирной атомной энергии в строгом соответствии с международным правом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi, File / AP Фото: Vahid Salemi, File / AP

«Мы исходим из заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие,— сказал господин Песков во время пресс-колла в пятницу.— Таких планов у Ирана нет».

По словам Дмитрия Пескова, Иран развивает свой сектор мирной атомной энергии в строгом соответствии с международным правом. «Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране и делает важные шаги в этом направлении»,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста о переговорах по ядерной программе Ирана. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что проблема ядерной программы должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

19 марта портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. По словам собеседников портала, американский президент пригрозил Тегерану «последствиями», если иранские власти откажутся от соглашения.

По данным МАГАТЭ, за последний квартал Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках СВПД», считают эксперты агентства. Агентство Bloomberg писало, что США попросили Россию выступить посредником в переговорах Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая