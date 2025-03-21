«Яндекс» разрабатывает аналог канадского Shopify

«Яндекс» (MOEX: YDEX) запустит аналог канадского сервиса для малого бизнеса Shopify, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. Приложение позволит независимым продавцам создавать интернет-магазины как альтернативу маркетплейсам. Разработкой занимается команда «Поиска и рекламы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам одного из собеседников «Ведомостей», участниками закрытого тестирования ресурса, в частности, станут бренды одежды Bazioni и «Телодвижения». Дату официального запуска компания не раскрывает, однако источник сообщил газете, что это может быть август-сентябрь 2025 года.

Планируется, что общий функционал сервиса будет бесплатным, однако использование финансовых инструментов, рекламы и доставки возможно только за деньги. Кроме самого конструктора страниц предприниматели получат доступ к управлению товарами, заказами и клиентами.

Сервис Shopify появился в Канаде в 2006 году. Компания занимается предоставлением услуг для создания и ведения онлайн-бизнеса.