Дело о покушении на сбыт 3,6 тонн наркотиков рассмотрит Верховный суд Удмуртии

49-летний житель Ижевска обвиняется в покушении на сбыт 3,6 тонн наркотиков, сообщает прокуратура Удмуртии. Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и контрабанде наркотиков («б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, до пожизненного заключения) в особо крупном размере, рассмотрит Верховный суд республики.

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По версии следствия, в период с марта по апрель 2024 года обвиняемый организовал контрабанду наркотиков из Казахстана в Ижевск.