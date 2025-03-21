Жителей Новороссийска научат спасать дельфинов

Научно-экологический центр «Дельфа» проведет в Новороссийске тренинг по спасению дельфинов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Практический тренинг по оказанию помощи черноморским китообразным состоится одновременно в трех городах Краснодарского края: Сочи, Новороссийске и Анапе в воскресенье, 23 марта. Желающим научиться спасать дельфинов расскажут о необходимых ветеринарных манипуляциях, которые помогут поддержать жизнь выбросившемуся на берег больному млекопитающему.

«Сейчас сезон выбросов китообразных на берег и мелководье, в любой момент дельфинам может понадобиться помощь человека. Но этот человек должен иметь определенный набор знаний и навыков, иначе можно навредить как дельфину, так и себе»,— пояснили в научно-экологическом центре «Дельфа.

В отсутствие стационара помощь спасателей может быть паллиативной, поскольку дельфины выбрасываются на мель в крайне критическом состоянии. Но есть и случаи спасения тяжелобольных китообразных. Дельфины Черного моря находятся в Красной Книге и нуждаются в особой защите.

Для участия в практическом оффлайн-тренинге необходимо ознакомиться с теоретической частью. Команда «Дельфы» проведет онлайн-лекции 22 марта в 19:00. Чтобы попасть на тренинги, нужно пройти регистрацию.

Алена Воробьева