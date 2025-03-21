В Тольятти почти 5,5 млн рублей выделят на возрождение дворового волейбола

Администрация Тольятти распорядилась поддержать инициативный проект «Возрождение дворового волейбола». На эти цели, как следует из документа, подписанного главой города Ильей Сухих, будет выделено 5 млн 465 тыс. руб., из них 280 тыс. руб. инициативных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этот проект был внесен территориальным общественным самоуправлением № 1 Комсомольского района и поддержан депутатами городской думы при рассмотрении бюджета Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Главным распорядителем бюджетных средств при реализации «Возрождения дворового волейбола» определен департамент городского хозяйства, контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы Тольятти Михаила Абросимова, являющегося также главой Комсомольского района.

Алексей Алексеев