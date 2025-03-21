Мурашко связал «небрежное» отношение врачей к ожирению с движением бодипозитива

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые медики в России «небрежно» относятся к лечению пациентов с ожирением. Это, по мнению министра, происходит из-за пропаганды бодипозитива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая-то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение, но это ведет как к дисгормональным нарушениям, так и в том числе к развитию сахарного диабета»,— сказал господин Мурашко, выступая на коллегии Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Он отметил, что сейчас 40% россиян имеют лишний вес. Кроме того, до 40% заболеваний неинфекционной природы возникают из-за ожирения, в том числе артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца.

В начале марта Михаил Мурашко представлял данные, согласно которым распространенность ожирения среди взрослых россиян достигает 24,6%. Среди мужчин показатель составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%. В сентябре 2024 года министр говорил, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146 млн). По данным Росстата, наибольший рост количества страдающих ожирением летом 2024 года фиксировался в возрастной группе 15–17 лет (3683 случая на 100 тыс. населения).

Подробнее — в материале «Ъ» «Тучный расчет».

Полина Мотызлевская