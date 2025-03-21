Число электричек до Моховых гор увеличат на время закрытия канатной дороги

Количество рейсов электричек по маршруту Нижний Новгород — Моховые горы (г. Бор) увеличат на время закрытия канатной дороги в апреле 2025 года. Об этом сообщил гендиректор АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов на заседании комиссии гордумы по транспорту 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что закрытие канатной дороги запланировано с 10 по 30 апреля. Сколько пар поездов пустят дополнительно в этом время, руководитель компании не уточнил. Пока планируется запуск четырехвагонных электричек, при необходимости количество вагонов увеличат.

Как писал «Ъ-Приволжье», на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором запланирована установка новых кабин с увеличением их количества вдвое, до 56.

Галина Шамберина