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Двоих нижегородцев задержали за хищение топлива из нефтепровода

Полиция задержала двоих подозреваемых в хищении дизельного топлива из нефтепровода Альметьевск – Нижний Новгород, в отношении них возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, подозреваемые сделали незаконную врезку в нефтепровод у села Преснецово Лысковского округа. Шланг длиной 750 м от трубы с дизелем шел к частному дому. Полицейские выяснили, что в декабре 2024 года фигуранты специально арендовали дом, чтобы сделать врезку, а украденное топливо продавали по 37 руб. за литр.

Ущерб от их действий оценивается в 40 млн руб.

Владимир Зубарев