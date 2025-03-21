Двоих нижегородцев задержали за хищение топлива из нефтепровода
Полиция задержала двоих подозреваемых в хищении дизельного топлива из нефтепровода Альметьевск – Нижний Новгород, в отношении них возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По фабуле дела, подозреваемые сделали незаконную врезку в нефтепровод у села Преснецово Лысковского округа. Шланг длиной 750 м от трубы с дизелем шел к частному дому. Полицейские выяснили, что в декабре 2024 года фигуранты специально арендовали дом, чтобы сделать врезку, а украденное топливо продавали по 37 руб. за литр.
Ущерб от их действий оценивается в 40 млн руб.