СФР в 2024 году выплатил пенсионные накопления 16 тысячам жителей Дона

В 2024 году отделение Социального Фонда России по Ростовской области выплатило средства пенсионных накоплений 16 тыс. 288 жителям региона. Большая часть заявителей получила их в виде единовременных выплат (15 тыс.756 человек). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно сообщению, единовременная выплата устанавливается, если размер накопительной пенсии равен или составляет менее 10 % от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Средства пенсионных накоплений могут получить женщины при достижении возраста 55 лет и мужчины в 60 лет. Граждане, которые имеют право на пенсию раньше общеустановленного возраста, выплату могут получить в 50 и 55 лет соответственно. Необходимое условие — наличие достаточного количества пенсионных коэффициентов и стажа. В 2025 году — 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Сергей Иванов