На Ставрополье 26 населенных пунктов остались без света 21 марта

В Ставропольском крае без электричества 21 марта остались жители 26 населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ. Об этом заранее предупредили в ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение коснулось нескольких городов и сел: Ставрополя, Георгиевска, Изобильного, Ипатово, Минеральных Вод, Михайловска, Невинномысска, Новоалександровска, Новопавловска, Пятигорска и Светлограда.

Список пострадавших также включает села Александровское, Дивное, Иргаклы, Летняя Ставка, Кочубеевское, Правокумское, Труновское, Шишкино, Золотаревку, Родники, Софиевку, Успеновку. В этом списке также поселки Софиевский Городок и Горный, а также станица Урухская.

Николай Аксенов