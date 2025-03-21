С начала года в Татарстане пригородные поезда перевезли 865 тыс. пассажиров
В Татарстане в январе — феврале пригородные поезда перевезли более 865 тыс. человек. Этот показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
С начала года в Татарстане пригородные поезда перевезли 865 тыс. пассажиров
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Наибольший пассажиропоток за два месяца наблюдался на следующих станциях:
• Казань — 147,7 тыс. человек (без изменений по сравнению с 2024 годом);
• Ометьево-2 — 50 тыс. человек (рост на 2,1%);
• Компрессорный — 48,4 тыс. человек (на уровне прошлого года);
• Арск — 41,1 тыс. человек (увеличение на 0,5%);
• Свияжск — 33,6 тыс. человек (без изменений);
• Вахитово — 24,7 тыс. человек (прирост на 2,4%).