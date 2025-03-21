В Татарстане в январе — феврале пригородные поезда перевезли более 865 тыс. человек. Этот показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане пригородные поезда перевезли 865 тыс. пассажиров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ С начала года в Татарстане пригородные поезда перевезли 865 тыс. пассажиров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Наибольший пассажиропоток за два месяца наблюдался на следующих станциях:

• Казань — 147,7 тыс. человек (без изменений по сравнению с 2024 годом);

• Ометьево-2 — 50 тыс. человек (рост на 2,1%);

• Компрессорный — 48,4 тыс. человек (на уровне прошлого года);

• Арск — 41,1 тыс. человек (увеличение на 0,5%);

• Свияжск — 33,6 тыс. человек (без изменений);

• Вахитово — 24,7 тыс. человек (прирост на 2,4%).

Артём Дергунов