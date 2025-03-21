В Удмуртии пожар уничтожил дом многодетной семьи

В деревне Верхний Люк пожар уничтожил дом многодетной семьи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 44-летняя женщина увидела горящий хлев и успела отогнать машину и спасти 4 детей, включая ребенка-инвалида, прежде, чем пламя перекинулось на дом.

Пожарные вынесли из дома три 50-литровых газовых баллона. Огнем уничтожены дом и постройки. Погибли 12 поросят и собака. Удалось выжить овцам и двум поросятам. Площадь пожара составила 194 кв. м. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.