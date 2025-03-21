Отец участника СВО из Уфы проиграл суд о защите чести и достоинства

Ленинский райсуд Уфы отказал отцу погибшего на СВО военнослужащего в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Ответчиками по делу проходили бывшая супруга истца, телеканал НТВ и республиканский филиал ВГТРК, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года в СМИ вышли сюжеты, где экс-супруга истца утверждала, что он ушел из семьи 20 лет назад и за эти годы накопил около 1,5 млн руб. долга по алиментам. После гибели сына, утверждала она, отец написал заявление о вступлении в наследство ради выплат, которые полагаются родственникам участников СВО.

По мнению истца, эта информация не соответствует действительности. В суде он отметил, что остаток задолженности по исполнительному производству составлял 19,5 тыс. руб. Моральный вред истец оценил в размере 3 млн руб.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу, что информация, содержащаяся в спорных сюжетах, подтверждается фактами и является оценочным суждением экс-супруги.

Венера Хисамова