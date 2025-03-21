Доходы и расходы бюджета Красноярского края увеличат в апреле

Правительство Красноярского края подготовило проект поправок в бюджет региона на 2025 год. Он предполагает рост как доходов, так и расходов, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно сообщению, доходы планируется увеличить на 7,8 млрд руб. до 434,3 млрд руб., расходы — на 14,1 млрд руб. до 519,1 млрд руб. Таким образом, дефицит после корректировки достигнет 84,8 млрд руб. «Плановый дефицит обеспечен инфраструктурным бюджетным кредитом и остатками средств на начало года»,— отмечается в сообщении. По данным краевого правительства, запланированные изменения стали возможными «с учетом хороших финансовых результатов 2024 года и прогнозируемого исполнения краевого бюджета в текущем году».

По данным законодательного собрания Красноярского края, депутаты рассмотрят изменение бюджета на ближайшей сессии. Она состоится 24 апреля.

Валерий Лавский