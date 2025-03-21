Bloomberg: НАТО попросит Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30%

Руководство Североатлантического альянса (НАТО) планирует обратиться к европейским странам и Канаде с просьбой увеличить запасы вооружения и техники примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

«В настоящее время ожидается, что новые целевые показатели (военного потенциала.— "Ъ") будут предполагать увеличение объема вооружений и оборудования на 30% по всем секторам, при этом некоторые отдельные категории будут увеличены в большей или меньшей степени»,— пишет Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

По словам собеседника агентства, на достижение новых целей уйдет от 5 до 15 лет. Это приведет к значительному укреплению европейских и канадских вооруженных сил в рамках НАТО. При этом большинству стран НАТО потребуется увеличить расходы на оборону более чем до 3% от ВВП — уровня, который лидеры, как ожидается, установят в качестве своей новой цели на саммите НАТО в Гааге в конце июня.

В последние месяцы страны Европы активно обсуждают увеличение расходов на оборону. В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила план из пяти пунктов по перевооружению континента, предложив мобилизовать на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы. Увеличение военного бюджета страны уже не первый месяц продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. А 18 марта немецкий Бундестаг принял историческое решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы.

О том, как страны Европы договариваются об укреплении оборонительного потенциала, «Ъ» писал здесь.

Анастасия Домбицкая