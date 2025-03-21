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Ежегодный IX Fashion Iftar в Казани

В Казани прошел традиционный, девятый по счету, Fashion Iftar

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мероприятие ежегодно организовывается в месяц Рамадан. Участие в празднике принимают только женщины. В программу входит коллективное чтение намаза, обсуждение мусульманской культуры и показ мод. Главным цветом в этом году был выбран ярко-оранжевый, напоминающий оттенки жаркой пустыни. Ифтар — это вечерний прием пищи у мусульман во время месяца Рамадан. Он проводится до или после вечерней молитвы. Самые яркие кадры —в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

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IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар &quot;Fashion Iftar 2025&quot;

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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