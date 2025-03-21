Ежегодный IX Fashion Iftar в Казани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ IX Женский ифтар "Fashion Iftar 2025"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мероприятие ежегодно организовывается в месяц Рамадан. Участие в празднике принимают только женщины. В программу входит коллективное чтение намаза, обсуждение мусульманской культуры и показ мод. Главным цветом в этом году был выбран ярко-оранжевый, напоминающий оттенки жаркой пустыни. Ифтар — это вечерний прием пищи у мусульман во время месяца Рамадан. Он проводится до или после вечерней молитвы. Самые яркие кадры —в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».