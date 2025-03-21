Набсовет банка «Санкт-Петербург» утвердил рекомендации по дивидендам

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 29,72 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 на одну привилегированную. Информация об этом появилась накануне на сайте банка.

В марте 2024 года БСПБ утвердил новую редакцию дивидендной политики, согласно которой на выплату дивидендов направляется от 20% до 50% чистой прибыли. Исходя из этого, наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% от прибыли по МСФО.

Годовое собрание акционеров БСПБ пройдет 24 апреля 2025 года. С учетом промежуточных выплат за первое полугодие, совокупный размер дивидендов за год может составить 56,98 руб. на одну обыкновенную и 0,44 руб. на привилегированную акцию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 2024 год составила 50,8 млрд рублей.

Артемий Чулков