Глава Абрау-Дюрсо призвала не выбрасывать крупный мусор из-за пожара на свалке

Глава сельского округа Абрау-Дюрсо Ольга Котляр обратилась к жителям поселка с просьбой не выбрасывать крупногабаритный мусор (КГМ) до полной ликвидации возгорания на полигоне. Об этом сообщает газета «Жизнь Абрау».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Плаксина, Telegram-канал Жизнь Абрау Фото: Наталья Плаксина, Telegram-канал Жизнь Абрау

«Мусорный полигон принимает крупногабаритный мусор в настоящее время в меньших объемах. Если ранее по графику КГМ вывозился раз в неделю, то сейчас в связи со сложившейся ситуацией этот график соблюдать сложно. Я обращаюсь ко всем жителям сельского округа с просьбой сейчас не выносить крупногабаритный мусор. Его не будут забирать, следовательно, мы будем захламлять наши контейнерные площадки, формируя свалки, которые некому будет ликвидировать в ближайшее время»,— пояснила госпожа Котляр.

Мусорный полигон на горе Щелба под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта. На шестые сутки пожар удалось локализовать. С 18 марта 2025 года региональный оператор ООО «ЭкоЮг» возобновил вывоз отходов с территории Новороссийска и Геленджика. Ликвидация пожара продолжается.

Алена Воробьева