В Новосибирске введут скоростные ограничения для электросамокатов

Власти Новосибирска разработали регламент для эксплуатации на улицах города средств индивидуальной мобильности (основная их часть — электросамокаты). В настоящее время документ проходит процедуру согласований, уточнили в пресс-центре мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Проект предлагает разный скоростной режим в зависимости от места передвижения. Наибольшая скорость — 20 км/ч — возможна на велосипедных дорожках и в велосипедных зонах. Но если эти зоны и дорожки находятся в парках, то ограничение составит 15 км/ч.

На улицах с интенсивным движением самокатчики не смогут передвигаться со скоростью свыше 10 км/ч. К таким отнесены, в том числе, улицы в самом центре Новосибирска: Красный проспект (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе, от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук), ул. Ленина, ул. Депутатская и ул. Орджоникидзе. Аналогичное ограничение предложено установить для площадей Ленина, Маркса и Калинина, части Морского проспекта и ул. Ильича в Академгородке и др.

«Не допускается движение электросамокатов вблизи мемориальных комплексов, в частности, на территории Монумента Славы и прилегающего к нему Сквера Славы»,— отметили также в городской администрации.

Валерий Лавский