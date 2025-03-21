В КЧР пресечена деятельность нескольких криптоферм

В Карачаево-Черкесской Республике полиция пресекла деятельность трех криптоферм, которые наносили ущерб энергоснабжающей организации. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Первая ферма была обнаружена на окраине села: злоумышленник арендовал помещение и установил 186 устройств для майнинга криптовалюты. Для бесконтрольного потребления электроэнергии в прибор учета внесли изменения. За три месяца ущерб составил 4,2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские нашли еще две фермы: одна в подземном сооружении возле аула Эрсакон с 25 майнерами, другая — на животноводческой ферме с 36 устройствами. Обе фермы потребляли электроэнергию без учета. В отношении этих случаев также будут приняты процессуальные решения.

Николай Аксенов