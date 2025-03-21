В Шумихинском округе из-за паводка перекрыли дорогу

На участок дороги Шумиха — Кипель — Горшково в Шумихинском округе перелилась вода из-за массового таяния снега после резкого потепления. Трассу перекрыли для пешеходов и транспорта. Угрозы подтопления деревни Горшково нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

При необходимости по участку будет проезжать спецтранспорт высокой проходимости, он также используется для подвоза товаров первой необходимости и доступа экстренных служб. Имеется и объездной путь до населенного пункта через деревню Родники. Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки установлено дежурство специалистов муниципального казенного учреждения «Центральный территориальный отдел». Проведены подворовые обходы жителей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее в округе ввели режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. Пока он действует на территории села Кушма.

Виталина Ярховска