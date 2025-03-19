В Шумихинском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

На территории еще одного муниципалитета Курганской области — Шумихинского округа введен режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. Пока он действует на территории села Кушма, где резко поднялся уровень воды в реке Чесноковка, сообщает администрация округа.

Глава муниципалитета Оксана Двизова сообщила, что режим повышенной готовности введен из-за угрозы размыва дороги в селе. На опасном участке временно ограничено движение. Но возможен проезд спецтранспорта высокой проходимости. Для пешеходов дорога тоже открыта. Угрозы подтопления домов в Кушме нет, по данным администрации нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 марта из-за паводка был введен режим повышенной готовности в Целинном округе Курганской области, где затопило дороги в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Угрозы подтопления домов нет.

Прокуратура Курганской области следит за ситуацией в Шумихинском и Целинном округах и контролирует организацию доставки продуктов питания, предметов первой необходимости и оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов в зоне подтопления.