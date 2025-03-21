FT: США стремятся расширить ресурсную сделку с Украиной и включить в нее АЭС

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских атомных электростанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / File Photo / Reuters Фото: Alina Smutko / File Photo / Reuters

«Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на то, чтобы сделка охватывала и иные вопросы, в том числе владение США другими экономическими активами, такими как атомные электростанции Украины»,— говорится в публикации FT, которая ссылается на двух украинских чиновников.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Позже в Вашингтоне заявили, что лидеры обсуждали судьбу украинских атомных электростанций. Там указали, что американская сторона выступила с предложением взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве после этого, однако, поспешили объявить, что речи о передаче всех украинских АЭС в собственность США не идет.

Подробнее о месте украинских АЭС в переговорах Украины и США — в материале «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая