Хоккеист «Вегаса» Дорофеев оформил второй хет-трик в сезоне

Нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в домашнем матче против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Вегаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Для российского форварда хет-трик стал вторым в карьере и в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впервые Дорофеев забросил три шайбы 15 января в матче против «Нэшвилл Предаторз».

Кроме Дорофеева в матче с «Бостоном» в составе хозяев шайбы забросили канадец Бретт Хауден и россиянин Иван Барбашев. У гостей отличился канадский форвард Морган Гики.

После игры с «Бостоном» в активе Дорофеева 46 очков (30 голов плюс 16 передач). Он стал третьим российским игроком после Александра Овечкина (35 голов, «Вашингтон Кэпиталс») и Артемия Панарина (31 гол, «Нью-Йорк Рейнджерс»), которому удалось забросить более 30 шайб в этом регулярном чемпионате НХЛ.

Дорофеев был признан второй звездой игрового дня НХЛ. Первой звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват. Третьей — российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

«Вегас Голден Найтс» занимает первую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 88 очками после 68 игр. «Бостон Брюинз» набрал 69 очков в 70 матчах и занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе.

Таисия Орлова