Бастрыкин запросил доклад о проверке нарушения прав ребенка-инвалида в Салавате

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав ребенка-инвалида в Салавате, сообщает информационный центр ведомства.

К главе СКР через его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница города, сообщившая, что подростку нерегулярно и в недостаточном количестве предоставляется жизненно необходимый препарат, в котором он нуждается постоянно. Многочисленные обращения в профильные структуры не дали результатов.

В управлении СКР по республике начата процессуальная проверка.

Майя Иванова