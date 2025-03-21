Открыто авиасообщение Кострома — Нижний Новгород

Прямые регулярные рейсы открыли между Нижним Новгородом и Костромой. По данным пресс-службы нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов»), полеты будут выполняться в четные недели месяца по пятницам, в нечетные недели месяца — по понедельникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В летний период авиакомпания планирует увеличить частоту до двух раз в неделю. Продолжительность перелета около одного часа.

Полеты выполняет «Костромское авиапредприятие» на самолете Ан-26-100. Первый рейс в нижегородском аэропорту встречали традиционной для таких случаев водяной аркой.

Андрей Репин