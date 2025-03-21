На Дону в программу семейной ипотеки на готовое жилье попали 15 городов

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области 15 городов будут участвовать в программе семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщил оператор программы Дом. РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В программу вошли Белая Калитва, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Цимлянск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево и Новошахтинск. В общей сложности в программу включено 901 город по всей России, включая Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгею и республики Северного Кавказа.

Ранее льготное кредитование распространялось только на новостройки или строительство частных домов. Теперь условия программы расширяются на вторичный рынок в городах с не более чем двумя строящимися домами. Жилье можно будет приобрести в многоквартирном доме, не старше 20 лет и находящемся в надлежащем состоянии.

Семьи с детьми до шести лет смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых.

Николай Аксенов