Петербуржец получил 12 лет лишения свободы за теракт на станции Пустынька

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в совершении теракта на железной дороге. Его признали виновным и лишили свободы сроком на 12 лет, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Ранее неоднократно судимый житель Петербурга в апреле прошлого года получил в интернете инструкцию для совершения теракта. На территории станции Пустынька в Ленинградской области подсудимый поджег батарейный шкаф.

Три года из 12 он проведет в тюрьме. Оставшийся срок ему предстоит отсидеть в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что призывавшего к насилию жителя Петербурга отправили в колонию на пять лет.

Татьяна Титаева