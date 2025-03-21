Пожарные потушили строящийся объект в Паздерино

Пермские пожарные ликвидирует возгорание на объекте в деревне Паздерино (Пермский муниципальный округ), сообщает краевое МЧС. Сообщение о пожаре поступило 21 марта в 11 часов 20 минут. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение строительных материалов на крыше строящегося здания. На пожаре погибших и травмированных нет.

Согласно многочисленным видео и фото в соцсетях, возгорание произошло на строящемся логистическом центре в Паздерино. Его возведение началось в прошлом году, девелопером проекта выступает компания «Ива-Строй». Объект разместится на земельном участке площадью 5 га, который находится в собственности Пермского края. В 2022 году проект получил статус «приоритетный инвестиционный».

ОБНОВЛЕНО: МЧС сообщило о ликвидации пожара в 12 часов 16 минут. Площадь пожара составила 45 кв. м. Пострадавших в ходе инцидента - нет.