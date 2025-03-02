Более 27 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Следователи признали свыше 27 тыс. человек потерпевшими от вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что за участие во вторжении в Курскую область осуждены 20 боевиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что за участие во вторжении в Курскую область осуждены 20 боевиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, по уголовным делам в Курской области допрошены более 39 тыс. человек, 20 боевиков осуждены.

Также господин Бастрыкин заявил, что основное оружие Украины для атак на Курскую область — реактивные системы залпового огня HIMARS и ATACMS. Муниципальным объектам, крупным сельхозпредприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму более 26 млрд руб. Уничтожено более 20 объектов культурного наследия.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что со 2 марта начинаются выплаты в 65 тыс. руб. утратившим имущество жителям приграничья. Эти средства ежемесячно будут получать 112 тыс. человек, которым ранее выплатили по 150 тыс. руб. «Уже сейчас переведено свыше 1,6 млрд на счета банков — это значит, что первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером! Подчеркну, что многое зависит от времени обработки платежей банком, но выплаты обязательно придут всем, кому они положены!»,— рассказал господин Хинштейн.

В конце февраля сообщалось, что правительство РФ планирует направить на осуществление выплат 40 млрд руб. Уточнялось, что поддержка будет начисляться как минимум полгода.

Алина Морозова