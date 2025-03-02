Более 27 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область
Следователи признали свыше 27 тыс. человек потерпевшими от вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.
Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что за участие во вторжении в Курскую область осуждены 20 боевиков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По словам главы ведомства, по уголовным делам в Курской области допрошены более 39 тыс. человек, 20 боевиков осуждены.
Также господин Бастрыкин заявил, что основное оружие Украины для атак на Курскую область — реактивные системы залпового огня HIMARS и ATACMS. Муниципальным объектам, крупным сельхозпредприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму более 26 млрд руб. Уничтожено более 20 объектов культурного наследия.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что со 2 марта начинаются выплаты в 65 тыс. руб. утратившим имущество жителям приграничья. Эти средства ежемесячно будут получать 112 тыс. человек, которым ранее выплатили по 150 тыс. руб. «Уже сейчас переведено свыше 1,6 млрд на счета банков — это значит, что первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером! Подчеркну, что многое зависит от времени обработки платежей банком, но выплаты обязательно придут всем, кому они положены!»,— рассказал господин Хинштейн.
В конце февраля сообщалось, что правительство РФ планирует направить на осуществление выплат 40 млрд руб. Уточнялось, что поддержка будет начисляться как минимум полгода.