В Тутаеве начнет работу теплоход

С понедельника, 24 марта, на переправе через Волгу в Тутаеве начнет работать теплоход «Москва», сообщила глава Тутаевского района Ольга Низова. Перевозку пассажиров и багажа на этом участке до 30 апреля будет осуществлять Ярославский речной порт.

Стоимость проезда составит для взрослых 50 руб. за поездку, для детей от 5 до 10 лет — 25 руб. С 1 мая по 30 сентября, в соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области будут действовать льготы на проезд.

Теплоход будет ходить с 6:00 до 21:15. Позже между двумя берегами заработает паром.

Антон Голицын