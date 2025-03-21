Пенсионер из Набережных Челнов обвиняется в убийстве знакомой

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, которое совершил 67-летний местный житель. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам следствия, в марте 2024 года мужчина, находясь в квартире в Набережных Челнах, нанес своей знакомой множественные удары топором. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый признал свою вину лишь частично.

Дело передано в Верховный суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения по существу.

Артём Дергунов