Миндор Ставрополья ждут кадровые перестановки

В апреле этого года заместитель главы Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Янаков, курирующий общественный транспорт, может быть заменен на Дениса Марченко. Об этом сообщает агентство «Победа26» со ссылкой на собственный источник в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация о назначении нового заместителя появилась 20 марта в Telegram-канале одного из местных общественников. Согласно сообщению, Денис Марченко приступит к работе с 1 апреля 2025 года и будет отвечать за вопросы общественного транспорта. Автор публикации утверждает, что у него есть текст соответствующего распоряжения.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал об отставке министра спорта Ставропольского края Бориса Семеняка, который покинул свой пост по собственному желанию.

Николай Аксенов