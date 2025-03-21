В Перми появится филиал ижевской сети фастфуда

В Перми откроется филиал ижевской сети кафе быстрого питания Raketa.Time to fly, специализирующейся на шаурме из шашлыка. Как свидетельствуют данные 2ГИС, заведение расположится на ул. Чернышевского, 8б. Согласно сервису «Авито», пермский филиал находится в поисках повара и повара-кассира.

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По данным газеты «Текст», Raketa.Time to fly откроется по франшизе. В пермском кафе планируется 12–13 посадочных мест. В меню будут представлены шаурма с креветками и растительным мясом, шашлык, картошка фри, напитки и десерты. Открытие заведения запланировано в апреле.

Raketa.Time to fly — федеральная сеть кафе быстрого питания, базирующаяся в Ижевске. Кроме Удмуртской Республики, сеть представлена в Волгограде, Казани, Воткинске и Сарапуле.