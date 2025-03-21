Обвиняемый в получении подкупа иркутский правозащитник отправится на СВО

Кировский райсуд Иркутска удовлетворил прошение главы правозащитной общественной организации «За граждан» Владимира Друзя о заключении контракта с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. В связи с этим производство уголовного дела о получении коммерческого подкупа (ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении него приостановлено, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Общественник был задержан в июле 2024 года. Он занимался выявлением недостатков в новом жилье, после чего подавал иски в суд к застройщикам. По версии следствия, в январе и апреле прошлого года, будучи председателем правозащитной общественной организации, Владимир Друзь получил от индивидуального предпринимателя на карту родственницы 300 тыс. руб. За эту сумму фигурант дела обещал не обращаться в надзорные органы из-за выявленных нарушений при предоставлении земельного участка на улице Байкальская в Иркутске.

Кроме того, по данным региональной прокуратуры, обвиняемый получил 2 млн руб. от руководителя строительной организации. Деньги он потребовал за то, что не будет обращаться в суд по факту поступивших жалоб от дольщиков, купивших квартиры в ЖК на ул. Красноказачья. Тогда свою вину Владимир Друзь не признал.

Александра Стрелкова