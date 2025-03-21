Суд ввел наблюдение в отношении Бакальского щебеночного завода

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении Бакальского щебеночного завода начальную процедуру банкротства — наблюдение. Долг предприятия перед ООО «Дорожно-производственное объединение» (ДПО) в размере 84,5 млн руб. включен в третью очередь реестра требований кредиторов, сообщает пресс-служба суда.

Временным управляющим завода утвержден член межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» Артур Гараев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее восемнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил заявление ДПО, подтвердив законность взыскания 84,5 млн руб. с завода в пользу компании. Изначально компания требовала еще 33 млн руб. «вынужденных расходов» с предприятия за необходимость компенсировать нехватку щебня из-за задержки поставок бакальским заводом. В январе текущего года арбитражный суд Челябинской области принял заявление ДПО о признании предприятия несостоятельным.

Виталина Ярховска