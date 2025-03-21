В России не хватает ягод для производства настоек

Как выяснил «Ъ», крупные производители алкоголя, такие как «Татспиртпром» и Ladoga, могут сократить выпуск настоек из-за дефицита ягодного сырья. В Ladoga отметили, что некоторые позиции сохраняются для ассортимента, несмотря на сложности с поставками. В «Татспиртпроме» уточнили, что рост спроса на отдельные компоненты также создает проблемы. По данным «Нильсен», продажи настоек за последний год выросли на 21,4% в натуральном и на 31,3% в денежном выражении. Однако потребление ягод в РФ растет не только в алкогольной отрасли, но и в кондитерской промышленности, где их используют как альтернативу дорожающему какао.

Российские производители не могут полностью удовлетворить спрос на ягоды: 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод импортируется. Самообеспеченность страны ягодами оценивается в 20%, а импорт в 2024 году превысил 140 тыс. т. Цены на ягоды растут быстрее инфляции, что влияет на стоимость продукции. Рестораторы и бары переходят на замороженные ягоды, но для производителей алкоголя замена сырья сложнее.

Несмотря на это настойки остаются высокомаржинальным продуктом для баров, хотя рост цен может снизить спрос. Потребители могут переключиться на домашнее производство настоек.

Подробнее об этом читайте в материале «У алкогольных компаний сбились настойки».