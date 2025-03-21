Над четырьмя регионами России сбиты 43 БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 21 марта российская армия уничтожила 43 украинских беспилотника. Силы ПВО работали в небе над Волгоградской Ростовской Курской и Белгородской областями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Над территорией Волгоградской области сбиты 34 БПЛА, над Ростовской и Курской областями было перехвачено по четыре цели, один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что жертв среди гражданского населения нет. В результате атаки были повреждены хозяйственные объекты одного частного дома. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сказал, что в результате ударов никто не пострадал. По предварительным данным, повреждений на земле нет.