Глава Кубани поручил обновить водонапорную башню в Северском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обновить водонапорную башню в хуторе Ананьевском Северского района до 1 сентября 2025 года. Решение принято на личном приеме граждан после обращения председателя местного ТОС Светланы Хрумало о проблемах с водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Качественная питьевая вода — важная составляющая жизни в городах, станицах и хуторах. За десять лет износ водопроводных сетей в муниципалитетах удалось снизить с 71 до 46 процентов. Важно продолжать модернизировать систему водоснабжения, а не ждать обращений жителей»,— отметил глава Кубани.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, средства на приобретение башни выделят из аварийного резерва министерства. Договор на устройство нового фундамента уже заключен. Также будет проведена проверка состояния местной скважины.

Еще одной посетительницей приема стала Валентина Бердникова из ст. Бесстрашной Отрадненского района. Она подняла вопрос об отсутствии освещения на участке автодороги, проходящей через поселение. По информации первого замминистра транспорта Юрия Савенко, строительство тротуара и обустройство освещения начнется во втором квартале 2025 года и завершится до конца года.

Анна Гречко