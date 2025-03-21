В Зеленогорске открылся киноконцертный комплекс

Новый киноконцертный комплекс площадью 2500 кв. м. открыли в Зеленогорске. Об этом сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга 20 марта. Открытие приурочили к 70-летию городского парка культуры и отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по строительству Фото: Пресс-служба комитета по строительству

Строительство началось еще в период пандемии коронавируса. Объект включает в себя два зрительных зала, рассчитанных на 300 и 50 мест, выставочное пространство и зимний сад. Комплекс состоит из трех этажей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию центра им. Курехина в Петербурге.

Кирилл Бевзюк