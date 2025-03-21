«Группа Мета» построит школу-сад на 1,1 тыс. мест в Новосибирске к 2027 году

Крупный девелопер «Группа Мета» начал возведение образовательного комплекса «Яшкола» более чем на тысячу мест в Новосибирске, который объединит школу и детский сад и безвозмездно перейдет в муниципальную собственность. Объект будет расположен в центре жилого комплекса «Ясный берег» на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Владимир Мартыненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой "Группы Мета" Фото: Предоставлено пресс-службой "Группы Мета"

«Особенность договоренности [с местными властями] состоит в том, что мы полностью берем на себя финансирование этого объекта и мэрия получит готовый объект безвозмездно. Это школа-сад на 825 плюс 280 мест — всего 1105 мест. Хочу отметить, что образовательный комплекс — не типовой объект, мы его определяем как концептуальный, — сказал Владимир Мартыненков. — По соглашению с муниципалитетом, ввод в эксплуатацию назначен на конец 2027 года. Дальше понадобится два-три месяца, чтобы его передать. Соответственно, дети смогут пойти туда уже в 2028 году».

Строительство трех частей комплекса (главного здания, детских площадок и стадиона) будет происходить в рамках утвержденных в Новосибирске правил комплексного развития территорий (КРТ). Материально-техническая база будет укомплектована в соответствии с концепцией, разработанной со специалистами из образовательной сферы.

В 2024 году «Группа Мета» приобрела доли партнеров в земельных участках и девелоперской компании «Аква Сити», реализующей проекты «Ясный берег» и Vesna. «Группа Мета» с самого начала проекта была одним из акционеров «Ясного берега», но не являлась акционером в проекте Vesna. Теперь и в одном, и другом проектах «Группа Мета» стала основным участником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой "Группы Мета" Фото: Предоставлено пресс-службой "Группы Мета"

«Уникальность проекта состоит в том, что мы в одном здании совместили четыре уровня образования: дошкольное образование, начальное, среднее и дополнительное. Это помогает родителям избежать миграции по городу, чтобы водить детей в кружки и на прочие мероприятия. Мы включили такие дополнительные опции как спорт и музыка. У нас есть дополнительные универсальные классы, которые можно использовать под допобразование, мастерские и лаборатории», — отметила директор по девелопменту «Группы Мета» Ирина Гатвих.

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В школе также предусмотрены спортивный блок со спортзалами и тренажёрными залами, двухуровневая библиотека с функциями лектория, лестница-атриум, увеличенный актовый зал, который, по словам Гартвих сможет стать культурным центром микрорайона. «Такой неклассический подход к образованию позволяет развивать детей немного иначе, ведь для этого нужно погружать их в иную среду», — добавила она.

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О дальнейших планах девелопера по развитию «Ясного берега» рассказала руководитель направления по работе с партнерами Татьяна Петрова.

Помимо образовательного парка, компания продолжает развивать концепцию «Ясного берега» как города-парка и благоустраивать территорию. По словам руководителя направления по работе с партнерами Татьяны Петровой, в настоящее время в компании «Группа Мета» делает упор на развитие береговой линии и благоустройство набережной в направлении нового моста, чтобы создать для жителей дополнительные возможности для прогулок на свежем воздухе. Также она добавила, что несколько дней назад стартовали продажи в Доме-волна в центре микрорайона. Более подробно о проекте можно узнать на сайте (https://yabereg.ru/) или в отделе продаж.

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Для тех, кто предпочитает другие локации, у «Группы Мета» есть «Тихомиров», «Пульсар», «Базилик» и «Квартал 1604».

О компании: «Группа Мета» была основана в 1991 году и реализует проекты в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости. Проекты «Группы Мета» многократно становились лауреатами федеральной премии Urban Awards. Девелопер сотрудничает с продвинутыми архитектурными командами, две из которых из Германии. На сегодняшний день в портфеле компании порядка 100 тыс. кв. метров строящейся недвижимости. В их числе: три объекта в ЖК «Ясный берег» (в планах запустить еще два дома), «Пульсар» в Академгородке с премиальным сервисом (домашний кинотеатр, соседский центр, игровые комнаты, коворкинги, службы заботы), семейный квартал «Базилик» в Краснообске Новосибирской области. В Томске «Группа Мета» представлена «Кварталом 1604», где уже начато проектирование полноценного детского сада на 170 мест, ведется также проектирование комплекса на 550 мест в школе и 50 в детском саду. Кроме того, компания уже начинает работу в Иркутском академгородке и готовится к запуску крупной площадки в Дзержинском районе с рабочим названием «Комбинат» - его презентация состоится позже. В рамках реализации этого проекта будет возведена пристройка к уже существующей школе.

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