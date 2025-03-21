Условные сроки получили браконьеры, застрелившие двух лосей в Красноярском крае

Красноярский суд приговорил к трем годам условно двух браконьеров, застреливших двух лосей, и обязал возместить причиненный ущерб в размере 480 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В феврале 2023 года в Енисейском районе были убиты два лося. Одной из жертв браконьеров стал ручной лось Аян, за судьбой которого несколько лет следили жители всего региона. В 2019 году оставшийся без матери маленький лосенок прибился к заимке в селе Южаково Енисейского района. Повзрослев, Аян стал ручным.

Подозреваемых в незаконной охоте задержали. Расследование установило, что браконьера выследили лосей с воздуха, используя параплан, после чего застрелили. Однако, увидев вдалеке постороннего человека, злоумышленники скрылись.

Илья Николаев