Якутия планирует производить беспилотники и внедрять их в экономику

В Якутии запустят центр беспилотных авиационных средств (БПЛА). Производство и эксплуатация БПЛА для различных отраслей экономики начнется уже в этом году, сообщили в правительстве республики. В течении пяти лет Якутия планирует стать станет не только центром испытаний и производства, но и создать новую отрасль экономики. Об этом было заявлено после обсуждения развития беспилотной авиации в стране на конференции «Сколково — регионы».

Как сообщил зампред правительства Якутии Анатолий Семенов, технопарк «Якутия» выиграл возможность создания научно-производственного центра по внедрению беспилотных авиационных систем «Полярный». Он отметил, что в республике уже есть опыт применения БПЛА для мониторинга пожаров, ледовой обстановки, линейных объектов, кадастровых работ, поиска людей и мониторинга животных.

«В прошлом году провели пилотный проект по доставке грузов в Горном районе. Мы видим большой потенциал во внедрении БАС в Якутии, что улучшит транспортную связанность и повысит качество жизни в самых удаленных населенных пунктах республики»,— рассказал господин Семенов.

По его словам, следующие пять лет будут отрабатываться различные сценарии применения БПЛА. Планируется создать наземную инфраструктуру и подготовить кадры.

Николай Борисов, Якутск