Жителя Приморья будут судить за убийство тигра

Зампрокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении жителя поселка Лучегорск. 42-летнему мужчине инкриминируется незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, в январе 2024 года приморец обнаружил самца амурского тигра на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан». Двумя выстрелами из длинноствольного нарезного карабина «Тигр» он убил животное. Чтобы скрыть следы преступления, охотник разделал тушу зверя и спрятал в лесном массиве его части, которые впоследствии были обнаружены.

На орудия преступления — автомобиль «УАЗ 396259», оборудованный для охоты, и карабин «Тигр», принадлежащие обвиняемому, наложен арест. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья предъявило обвиняемому гражданский иск на 2,7 млн. руб. Уголовное дело будет рассмотрено Пожарским районным судом.

С начала 2025 года на севере Приморья зафиксировано несколько случаев нападения тигров на людей. В результате погибли два человека.

Алексей Чернышев, Владивосток