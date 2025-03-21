Из свежей почты

Ярослав Воронков, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 220 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 31 тыс. руб.

Наши двойняшки родились недоношенными. Дочка здорова, а сын перенес гипоксию головного мозга. Мы возили Ярослава в клиники, делали массаж, занимались лечебной физкультурой. Особенно эффективным оказалось лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). После трех курсов терапии, один из которых оплачен Русфондом, у сына снизился мышечный тонус, улучшилась координация и речь. Ярослав читает и пишет, занимается плаванием, но ходит только с поддержкой. Помогите продолжить лечение! Светлана Воронкова, Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция мышечного тонуса, увеличение объема движений, развитие координации. Надо научить Ярослава самостоятельно передвигаться и улучшить его речь».

Алеся Лузанова, 15 лет, последствия перелома челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 173 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 280 тыс. руб.

В мае 2023 года случилась беда: дочь хотела увидеть подругу, высунулась в окно и упала. Алеся получила переломы челюстей, таза, ребер, ушибы головного мозга и легких. В Москве провели несколько операций, дочь начала восстанавливаться. Но челюсти сильно повреждены: зубные ряды деформировались, девять зубов утрачено, остальные сломаны. Алесе сделали протез на челюсть с недостающими зубами, также летом восстанавливали отломки зубов. Лечение еще не закончено, сейчас нужна длительная ортодонтия для исправления прикуса. Но мне ее не оплатить. Ольга Лузанова, Москва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Алесе будет проведена установка брекет-системы и мини-винтов для устранения наклона зубов, создания места для имплантации, устранения перекрестного прикуса. Затем — хирургическая и ортопедическая реабилитация».

Ренат Рагимов, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 157 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 43 тыс. руб.

Первый перелом у сына произошел в семь месяцев, и затем они стали случаться постоянно. Анализ подтвердил несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Несмотря на лечение, переломы продолжались, научился стоять Ренат только в четыре года. В 2023 году с помощью Русфонда мы начали терапию в московской клинике. Помимо лечения, укрепляющего кости, сыну устранили деформации костей бедер и голеней и установили раздвигающиеся штифты. Ренат начал передвигаться с ходунками. Сейчас необходимо пройти курс терапии, чтобы снизить риск новых переломов. Но сами мы с оплатой не справимся. Гияс Рагимов, Тульская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Учитывая имеющиеся деформации и системный характер заболевания, Ренату необходимо продолжать лечение и комплексную реабилитацию».

Сарана Жанчипова, 3 года, двусторонняя тугоухость 3-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 144 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 33 тыс. руб.

В роддоме дочка не прошла проверку слуха, после выписки ее не удалось повторить из-за карантина по коронавирусу. Сарана реагировала на звуки, лепетала, лор причин для беспокойства не видел. А через полтора года я заметила, что дочка перестала откликаться на имя. В итоге врачи выявили снижение слуха, мы купили слуховые аппараты. Спустя время Сарана начала произносить несколько простых слов, но в основном использует жесты. Для развития речи и слухового восприятия ей нужна реабилитация, но стоит она неподъемных для нас денег. Помогите дочке! Бэлигма Жанчипова, Забайкальский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Курсы слухоречевой реабилитации и контроль настроек аппаратов будут способствовать успешной адаптации и позволят Саране обучаться в школе».

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