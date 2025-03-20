ЦБ: кассиры не имеют права выдавать сдачу склеенными скотчем купюрами

Кассиры не могут выдавать покупателям сдачу банкнотами с серьезными повреждениями и загрязнениями. Такие купюры сотрудники магазинов должны сдавать в банк. Их также можно самостоятельно обменять на целые купюры в любом банке, сообщает пресс-служба Банка России.

К сильным повреждениям относится, в частности, загрязнение поверхности любой из сторон банкноты, которое снижает яркость изображение на 6% и более. Также кассиры не могут выдавать купюры, на которых есть более двух посторонних надписей, рисунков, печатей или пятен от 5 мм. В банк должны быть переданы купюры с разрывами краев от 7 мм, сквозными отверстиями, проколами от 4 мм. Их нельзя выдавать, даже если они склеены скотчем. Из обращения также выходят банкноты с утраченными углами и краями, из-за чего купюры уменьшились на 5 мм и более.

«Если повреждения незначительны, то есть банкнота имеет загрязнения, потертости, небольшие надрывы или отверстия, посторонние надписи, пятна и печати, оборванные углы и края — смело расплачивайтесь ими где угодно»,— отмечается в сообщении. Банкноты или монеты с серьезными повреждениями, подлинность которых очевидна, можно бесплатно обменять на целые деньги в любом коммерческом банке.

«А вот если у вас в руках лишь жалкие фрагменты денег (меньше 55% первоначальной площади купюры или монета, изображение на которой уже не разобрать), то увы — они деньгами уже не считаются»,— поясняет ЦБ.