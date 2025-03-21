Вирус на пороге

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Черноземье начала уменьшаться к середине марта. В большинстве регионов эпидемический порог все еще превышен. После значительного увеличения количества заболевших в конце зимы в некоторых школах макрорегиона по-прежнему остаются учебные классы, где введен карантин. Эксперты отмечают, что в текущем году наблюдались нетипичное течение эпидемиологического сезона и активность большой гаммы вирусов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 11-й неделе года (10-16 марта) во всех регионах Черноземья начался постепенный спад заболеваемости ОРВИ, отметили региональные управления Роспотребнадзора в своем еженедельном мониторинге. По их данным, во всех областях циркулируют как негриппозные респираторные вирусы, так и вирусы гриппа групп А и В.

Наибольшее снижение заболеваемости было в Липецкой области, где по сравнению с прошлой неделей зарегистрировано на 15,4% меньше заболевших ОРВИ, обратившихся в медучреждения. Всего в регионе за неделю зафиксировано 8603 случая. Впрочем, показатель до сих пор превышает эпидемический порог на 16,07%. При этом на дистанционном обучении на сегодняшний день находятся 65 классов в 24 школах регионального центра.

В Белгородской области тоже значительное снижение показателя — на 14,6%. В регионе за неделю был зафиксирован 13701 случай. Отмечается, что показатель выше эпидпорога на 40,5%. При этом число госпитализированных выросло на 4,8% (435 человек), а зарегистрированных случаев гриппа — на 37,8% (259 случаев). Оперативно предоставить данные по количеству закрытых на карантин классах в школах в администрации Белгорода не смогли. В отчете Роспотребнадзора отмечается, что почти половина зарегистрированных больных — дети (49,4%).

На 12,49% за неделю снизился показатель в Орловской области, где зарегистрировано около 9 тыс. обращений. На карантин закрыто 17 классов в 11 школах, полностью закрыты еще две школы. Почти половина зарегистрированных больных — дети до 14 лет (47%).

Схожие темпы снижения заболеваемости в Курской области, где за неделю показатель уменьшился на 12,4%. Отмечается сокращение распространения именно острых респираторных вирусных инфекций, в то время как заболеваемость гриппом остается на прежнем уровне. Всего в регионе зарегистрировано 8980 случаев обращений в медучреждения. На дистант переведено шесть классов в одной школе, еще восемь классов в четырех школах продолжают обучение с соблюдением противоэпидемического режима в связи с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

На 12% снизилась заболеваемость в Тамбовской области. За медпомощью обратилось 5055 человек. Показатель в регионе на 25% ниже эпидпорога. В администрации Тамбова не смогли оперативно предоставить данные о количестве закрытых на карантин учебных учреждений, однако из отчета управления Роспотребнадзора следует, что больше половины зарегистрированных заболевших на неделе — дети (63%).

Самое незначительное снижение показателя среди регионов Черноземья произошло в Воронежской области, где за неделю количество зарегистрированных больных сократилось на 3,89%. Всего за медпомощью обратилось 15793 человека. Из-за ОРВИ временно приостановлен учебный процесс в 51 классе 31 школы.

На нестандартное течение эпидемиологического сезона обратил внимание доктор медицинских наук, инфекционист Михаил Бала. «Сезон начался позже, активировалась очень большая гамма вирусов одновременно, причем они не вызывали перекрестного иммунитета. В связи с этим многие заболевали по несколько раз подряд, причем течение болезней отличается, происходит поражение различных систем органов. Врачам пришлось тщательно следить за пациентами и оперативно корректировать лечение»,— отметил эксперт.

Главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр инфекционных болезней» Андрей Филатов считает, что высокие значения заболеваемости, выпавшие на конец февраля — начало марта, нормальны в разрезе многолетней динамики. Он также отметил необычное смешение групп вирусов. «Как правило, наступает эпидемиологический подъем с появления гриппа А, а завершается распространением гриппа В. В этом сезоне они распространялись одновременно»,— пояснил Андрей Филатов.

Ульяна Ларионова