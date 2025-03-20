ПАО «Магнит» выплатило в марте владельцам облигаций 1,6 млрд рублей

ПАО «Магнит» (оператор одноименной розничной сети) 20 марта сообщило о выплате купонного дохода по ценным бумагам за первый купонный период (с 18 февраля по 20 марта 2025 года). Общий размер выплаченных доходов составил 821,7 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Информация размещена на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении указано, что размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента составляет 17,67 руб., а общее количество облигаций, по которым выплачены доходы — 46,5 млн штук. Форма выплаты осуществляется в валюте РФ в безналичном порядке.

Также, согласно размещенной 19 марта в открытом доступе информации, ПАО «Магнит» выплатило 452 млн руб. по бездокументарным процентным неконвертируемым биржевым облигациям за первый купонный период. Размер выплаченных доходов, в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 18,08 руб., а общее количество ценных бумаг — 25 млн штук.

На минувшей неделе ПАО «Магнит» сообщало, что выплачен купонный доход по облигациям за третий купонный период (с 10 февраля по 12 марта 2025 года) в общем размере 113,4 млн руб. Стоимость одной ценной бумаги — 18,9 руб., общее количество ценных бумаг — 6 млн штук.

10 марта эмитент сообщал о выплате купонного дохода по облигациям в размере 236,3 млн руб. (одна облигация — 18,9 руб., количество ценных бумаг — 12,5 млн штук).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «Магнит» кредитный рейтинг ААА (RU), прогноз «стабильный». «Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером общества, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью»,— говорилось в сообщении агентства..

ПАО «Магнит» ведет свое начало от компании по продаже бытовой химии и косметики «Тандер», созданной в 1994 году бизнесменом Сергеем Галицким в Краснодаре. К 1998 году компания стала одним из ведущих дистрибуторов в России и решила выйти на рынок продуктовой розницы. В 2001 году магазины были объединены в розничную сеть «Магнит» — к концу 2005 года в ней работали 1,5 тыс. торговых точек. В 2003 году Сергей Галицкий зарегистрировал ОАО «Магнит» (ныне — ПАО), которое получило 100% акций «Тандера». В феврале 2018 года Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ 29,1% акций «Магнита». Сумма объявленной сделки составила 138 млрд руб. По данным Rusprofil.ru, выручка ПАО за 2023 год составила 559 млн руб., снизившись за год на 22%. Чистая прибыль ритейлера при этом составила 98 млрд руб., увеличившись за год на 36 049%. Стоимость компании оценивается в 186 млрд руб. (рост в сравнении с 2022 годом — 43%). Кредиторская задолженность по итогам 2023 года составляла 42 млрд руб. (рост по сравнению с 2022 годом — 34 087%).

Дмитрий Михеенко